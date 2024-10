Sport.quotidiano.net - Entusiasmo alle stelle. "Questo Spezia fa sognare. Possiamo puntare in alto»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024)nelle file del popolo bianco per il momento magico vissuto dalla squadra del cuore: "È unoche fa, sostenuto da una tifoseria straordinaria, insiemevolare. Speriamo nella stabilità societaria". Soddisfatto Stefano Guani: "L’ottimo avvio di campionato delle Aquile ha ingenerato grande, lo testimonia il ‘Picco’ formato 12° uomo. Mi è piaciuto tantissimo l’atteggiamento coeso e grintoso della squadra, che ha trovato in mister D’Angelo il suo condottiero ideale. Confido nel raggiungimento di un buon piazzamento in zona playoff, sperando in alcuni rinforzi mirati nel mercato di gennaio. Mi auguro, altresì, che le voci di addio della famiglia Platek siano infondate e che gli americani abbiano, invece, intenzione di proseguire nel loro percorso".