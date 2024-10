Don Matteo 14, Raoul Bova e Nino Frassica: "Il segreto del successo? Continuare a giocare!" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le novità della nuova stagione raccontate dai protagonisti dell'amatissima serie. Sempre più fenomeno di costume, nonché punto di riferimento televisivo. Su Rai1 dal 17 ottobre. Lo dice subito, Raoul Bova, in apertura di intervista: "Nino Frassica? È il pilastro numero. È la memoria storica della serie". Del resto, il successo di Don Matteo, arrivato alla quattordicesima stagione (in onda su Rai1 dal 17 ottobre), arriva proprio dalla forte alchimia tra i personaggi, per un climax che punta alle emozioni e ai buoni sentimenti. Una stagione, quella di Don Matteo, che riprende la storia da dove era finita: Anna e Marco, e Nino ed Elisa, si stanno per sposare, tuttavia un ritorno dal passato mina l'equilibrio dei protagonista. Infatti, Giulia (Federica Sabatini), sorellastra di Don Massimo, Movieplayer.it - Don Matteo 14, Raoul Bova e Nino Frassica: "Il segreto del successo? Continuare a giocare!" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le novità della nuova stagione raccontate dai protagonisti dell'amatissima serie. Sempre più fenomeno di costume, nonché punto di riferimento televisivo. Su Rai1 dal 17 ottobre. Lo dice subito,, in apertura di intervista: "? È il pilastro numero. È la memoria storica della serie". Del resto, ildi Don, arrivato alla quattordicesima stagione (in onda su Rai1 dal 17 ottobre), arriva proprio dalla forte alchimia tra i personaggi, per un climax che punta alle emozioni e ai buoni sentimenti. Una stagione, quella di Don, che riprende la storia da dove era finita: Anna e Marco, eed Elisa, si stanno per sposare, tuttavia un ritorno dal passato mina l'equilibrio dei protagonista. Infatti, Giulia (Federica Sabatini), sorellastra di Don Massimo,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna Don Matteo su Rai 1 : tutte le novità sulla serie con Raoul Bova e Nino Frassica - Tutto pronto per l'atteso ritorno di una delle serie più amate e longeve della tv. Dal 17 ottobre in prima serata alle ore 21,30 su Rai 1 e Rai Play arriverà la quattordicesima edizione "Don Matteo"(per la regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario), che ripartirà con Don... (Messinatoday.it)

Arriva “Don Matteo 14” con Raoul Bova : «Dovrò vedermela con una sorella» - . GUARDA LE FOTO Le foto più belle degli attori più belli del mondo Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post Arriva “Don Matteo 14” con Raoul Bova: «Dovrò vedermela con una sorella» appeared first on Amica. «Insegnerà catechismo ai bambini, religione a scuola e si troverà a confronto con una realtà che non si aspettava, la ... (Amica.it)

BALLANDO CON LE STELLE : RAOUL BOVA OSPITE D’ONORE. NEL 2018 LA RISSA CON LA LUCARELLI - Al momento del voto sulla prova dell’attore: tutti 10 tranne l’8 della Lucarelli che twittava: «Raul Bova balla meglio di come recita». . Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi: sono intervenute delle persone tirandolo per la maglietta. (Bubinoblog)