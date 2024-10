Zon.it - Baronissi, rinnovato il direttivo della Pro Loco

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La scorsa settimana, la Prodiha tenuto le elezioni per rinnovare il proprio organo, invitando tutti i soci a partecipare al voto. Il risultato delle elezioni ha confermato Maria Picarone nel ruolo di Presidente dell’associazione. A fiancoPicarone, il nuovovede la presenza di Ivan Passero come Vicepresidente, Bruno Fruscione come Segretario, e Anna Rago nel ruolo di Tesoriere. Completano il consiglio i consiglieri Petronilla Pastore, Alfonso Attanasio e Marco Cavaliere, che collaboreranno per la realizzazione delle attività future. La Procontinuerà a operare con lo stesso entusiasmo e impegno per la valorizzazione di, promuovendo iniziative culturali, tradizionali e turistiche.