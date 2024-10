Tre Leoni raggiungono la vittoria nella Nations League

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-13 20:04:14 Giorni caldissimi in redazione! L’Inghilterra si è ripresa da una schiacciante sconfitta contro la Grecia con una comodaper 3-1 in casa della Finlandia. Lee Carsley ha apportato diverse modifiche alla squadra che è durata a Wembley giovedì, incluso il ritorno del capitano Harry Kane. Non era a referto, ma i Tresembravano più risoluti e sciolti con l’uomo del Bayern Monaco in attacco. Jack Grealish ha dato subito vantaggio agli ospiti, giocando un passaggio intelligente in rete dopo essersi agganciato al passaggio di Angel Gomes. Trent Alexander-Arnold ha raddoppiato nel secondo tempo, mandando un calcio di punizione all’incrocio dei pali in quello che può essere descritto solo come un tiro straordinario. Declan Rice ha segnato il 3-0 a pochi minuti dalla fine, spingendo il tiro di Ollie Watkins nell’angolo inferiore.