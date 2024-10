Premio Nazionale Biesse 2024 alle eccellenze del territorio: i nomi dei premiati (Di domenica 13 ottobre 2024) Ottava edizione per il Premio Nazionale Biesse eccellenze del territorio. La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 15 ottobre, alle ore 17, presso L'accademia Gourmet di Reggio Calabria. Il riconoscimento verrà conferito a personalità che si sono distinte in ambito professionale a livello Reggiotoday.it - Premio Nazionale Biesse 2024 alle eccellenze del territorio: i nomi dei premiati Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ottava edizione per ildel. La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 15 ottobre,ore 17, presso L'accademia Gourmet di Reggio Calabria. Il riconoscimento verrà conferito a personalità che si sono distinte in ambito professionale a livello

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Premio Internazionale Padre Pio va a monsignor Giulio Cerchietti - Dopo la raccolta straordinaria di sangue interforze, che ha visto una grande partecipazione di giovani e forze dell’ordine, un’altra occasione per divulgare la cultura della donazione di sangue, anche da un palco così importante e prestigioso. Monsignor Cerchietti di una sciarpa Donatorinati: il prelato ha voluto subito indossarla a testimonianza di una piena condivisione di tali valori. (Anteprima24.it)

Torna il 22 novembre il premio internazionale “Semplicemente Donna” - “In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si rinnova l’appuntamento con il Premio, evento sempre più partecipato che, anno dopo anno, vede il nostro teatro accogliere una bella cornice di pubblico – conclude l’assessore all’Istruzione e alle Pari opportunità, Stefania Franceschini – Il mio augurio per questa edizione è quello di vedere una più nutrita e gradita ... (Unlimitednews.it)

Torna al teatro "Mario Spina” il premio internazionale “Semplicemente donna” - Le testimonianze di donne così impegnate, che si sono messe in gioco per essere padrone della propria vita, ci saranno infatti di grande supporto per gli incontri che, anche in questa edizione, stiamo pianificando con gli istituti scolastici della nostra provincia". Il Premio è già ben conosciuto in Italia e all’estero, e questo ci aiuta nel confermare la presenza di figure prestigiose. (Lanazione.it)