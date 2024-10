Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 13 ottobre

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di132024: Ariete L'estrema sensitività vi mette sulla difensiva, non create problemi dove non ci sono e non complicate quelli esistenti, lasciate passare il negativo Mercurio che in serata sarà già nello Scorpione. Fatevi belli per questa sera, amore e sex. Sotto la spinta di Venere può nascere un nuovo amore, intenso e travolgente. L'influsso rende passionale il matrimonio. Non angosciatevi per i soldi. Toro Qualche ritardo nelle trattative e nei risultati, momentaneo. É solo conseguenza della Luna negativa, che incide anche sulla salute, stanca le gambe, infiamma la gola, nulla che possa compromettere il vostro successo.