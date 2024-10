Amici 24, presentati i nuovi giudici del Serale: si aggiunge un’ex allieva della scuola (Di domenica 13 ottobre 2024) Mentre gli allievi di Amici 24 entrano nella fase calda delle sfide per tenersi stretto il banco, l’attenzione delle ultime ore si è focalizzata sul Serale. Com’è risaputo l’ultimo step del talent show è l’obiettivo di tutti gli allievi della scuola in quanto garantisce visibilità e premi. A partire da quest’anno ci potrebbe essere una novità tra i giudici della fase finale, visto che uno dei giurati lascerà il posto per partecipare a Sanremo. Al suo posto si vocifera che arriverà una delle ex allieve più amate di sempre. Amici 24: Michele Bravi non ci sarà al Serale? Verso il mese di marzo partirà il Serale di Amici 24 e c’è già grande curiosità di scoprire chi saranno i giudici che valuteranno gli allievi che ci accederanno. Qualche conferma sarebbe già arrivata e sembrano essere quelle di Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio, entrambi confermati da Maria De Filippi quest’estate. Anticipazionitv.it - Amici 24, presentati i nuovi giudici del Serale: si aggiunge un’ex allieva della scuola Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Mentre gli allievi di24 entrano nella fase calda delle sfide per tenersi stretto il banco, l’attenzione delle ultime ore si è focalizzata sul. Com’è risaputo l’ultimo step del talent show è l’obiettivo di tutti gli allieviin quanto garantisce visibilità e premi. A partire da quest’anno ci potrebbe essere una novità tra ifase finale, visto che uno dei giurati lascerà il posto per partecipare a Sanremo. Al suo posto si vocifera che arriverà una delle ex allieve più amate di sempre.24: Michele Bravi non ci sarà al? Verso il mese di marzo partirà ildi24 e c’è già grande curiosità di scoprire chi saranno iche valuteranno gli allievi che ci accederanno. Qualche conferma sarebbe già arrivata e sembrano essere quelle di Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio, entrambi confermati da Maria De Filippi quest’estate.

