Tipografia Alimentare – Milano

Tipografia Alimentare
Via Dolomiti, 1 – 20127 Milano
Tel. 02/83537868
Sito Internet: www.TipografiaAlimentare.it
Tipologia: caffetteria / enoteca
Prezzi: piatti della cucina e della gastronomia 6/15€, prodotti da forno 7€
Chiusura: Martedì

OFFERTA
Situato sulla ripa del naviglio della Martesana, Tipografia Alimentare è un forno (ottimo), un'enoteca (naturale) e una cucina che lega e trova una coerenza tra questi elementi. La cucina – guidata dal romano Guglielmo Fedele – ha sostanza e corpo, oltre che un carattere preciso determinato da un uso di tecniche e ingredienti che non discrimina fra territori e culture gastronomiche, come testimoniato dai tikki di zucca speziati con chutney al mango ed erba cipollina: la tipica polpetta indiana qui ha un ottimo equilibrio di dolce e speziato, ma esplode con il freschissimo chutney al mango.

