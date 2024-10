"Grigliate e pizzate": neonati sepolti in giardino, le ultime agghiaccianti rivelazioni su Chiara (Di sabato 12 ottobre 2024) Man mano che i giorni passano, emergono sempre più dettagli macabri sulla vicenda che vede coinvolta Chiara Petrolini. La 21 enne ha commesso un duplice infanticidio e ha sepolto i copri dei suoi due neonati nel giardino della sua casa a Traversetolo, in provincia di Parma. "Questa storia mi ha ferita - ha raccontato una vicina a Mattino Cinque News -. Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto terra, ti lascia attonita". Durante l'estate Petrolini invitata ogni tanto degli amici per delle feste. Una di queste si è addirittura svolta quando c'era già uno dei suoi figli sepolti in giardino. "Non so se si trattasse di Grigliate o pizzate - ha proseguito la donna -, comunque parlavano come si fa in maniera normale tra amici". Poi c'erano le classiche liti tra vicino. Liberoquotidiano.it - "Grigliate e pizzate": neonati sepolti in giardino, le ultime agghiaccianti rivelazioni su Chiara Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Man mano che i giorni passano, emergono sempre più dettagli macabri sulla vicenda che vede coinvoltaPetrolini. La 21 enne ha commesso un duplice infanticidio e ha sepolto i copri dei suoi dueneldella sua casa a Traversetolo, in provincia di Parma. "Questa storia mi ha ferita - ha raccontato una vicina a Mattino Cinque News -. Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto terra, ti lascia attonita". Durante l'estate Petrolini invitata ogni tanto degli amici per delle feste. Una di queste si è addirittura svolta quando c'era già uno dei suoi figliin. "Non so se si trattasse di- ha proseguito la donna -, comunque parlavano come si fa in maniera normale tra amici". Poi c'erano le classiche liti tra vicino.

