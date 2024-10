Gaza: bombe israeliane su Jabalya, 22 morti (Di sabato 12 ottobre 2024) Almeno 22 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani la notte scorsa sulla città di Jabalya, nel nord della Striscia di Gaza: lo ha reso noto il direttore dei servizi di emergenza locali, Fares Afana. I corpi delle vittime sono stati trasferiti all'ospedale di Al-Ahli. Lo riporta la Cnn. Oltre ai morti ci sono anche feriti e "un certo numero di dispersi ancora sotto le macerie", ha aggiunto Afana. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che diversi raid aerei hanno colpito nella notte un quartiere densamente popolato di Jabalya. La Wafa ha parlato di almeno 30 feriti e 14 dispersi. Quotidiano.net - Gaza: bombe israeliane su Jabalya, 22 morti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Almeno 22 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani la notte scorsa sulla città di, nel nord della Striscia di: lo ha reso noto il direttore dei servizi di emergenza locali, Fares Afana. I corpi delle vittime sono stati trasferiti all'ospedale di Al-Ahli. Lo riporta la Cnn. Oltre aici sono anche feriti e "un certo numero di dispersi ancora sotto le macerie", ha aggiunto Afana. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che diversi raid aerei hanno colpito nella notte un quartiere densamente popolato di. La Wafa ha parlato di almeno 30 feriti e 14 dispersi.

