Convegno dei Giovani Imprenditori, applauso per Di Stefano che chiude il mandato (Di sabato 12 ottobre 2024) Sul palco non manca qualche momento di commozione per Riccardo Di Stefano, il leader degli industriali under40, che chiudendo il tradizionale Convegno di autunno a Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria si avvicina alla fine del suo mandato da presidente. L’elezione del nuovo presidente dei Giovani Imprenditori sarà a fine novembre. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha chiuso i due giorni del Convegno chiedendo per lui un applauso alla platea di Giovani industriali: “Per quello che ha dato in questi quattro anni, un grazie di cuore”. E’ caldo, sentito, l’applauso degli Imprenditori. L'articolo Convegno dei Giovani Imprenditori, applauso per Di Stefano che chiude il mandato proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sul palco non manca qualche momento di commozione per Riccardo Di, il leader degli industriali under40, chendo il tradizionaledi autunno a Capri deidi Confindustria si avvicina alla fine del suoda presidente. L’elezione del nuovo presidente deisarà a fine novembre. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha chiuso i due giorni delchiedendo per lui unalla platea diindustriali: “Per quello che ha dato in questi quattro anni, un grazie di cuore”. E’ caldo, sentito, l’degli. L'articolodeiper Dicheilproviene da Ildenaro.it.

