Beach soccer | l’Italia si qualifica ai Mondiali per la decima volta nella sua storia

(Di sabato 12 ottobre 2024) L'Italia del beach soccer si qualifica per la Coppa del Mondo sua. Gli azzurri di mister Del Duca battono con un roboante 12-0 la Svizzera e riescono a chiudere al primo posto il girone spagnolo staccando il pass per la rassegna iridata nelle Seychelles, in programma il prossimo maggio. Seconda qualificazione consecutiva per l'Italia, che arriverà in fiducia dopo l'argento del 2023 a Dubai. "Siamo forti e sappiamo di esserlo. Ci siamo meritati la qualificazione", le parole del commissario tecnico Del Duca, che ha rimesso in piedi il gruppo dopo la sconfitta con la Danimarca per 9-3 che sembrava aver spento le speranze di qualificazione degli azzurri.