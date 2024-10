Olimpia Milano-Paris in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Paris, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. La stagione non è di certo iniziata nel migliore dei modi per gli uomini di coach Messina, che, dopo la sconfitta all’esordio in campionato contro Trieste e quella pesantissima nella prima giornata di Eurolega contro Monaco, ha dato i primi segni di reazione contro Sassari. Ora, però, serve replicare il risultato anche in campo europeo contro la formazione francese appena arrivata in Eurolega, e che nel primo turno ha perso per un solo possesso in casa contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Paris, valida per l’Eurolega 2024/2025 di basket. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 2^ giornata dell’di. La stagione non è di certo iniziata nel migliore dei modi per gli uomini di coach Messina, che, dopo la sconfitta all’esordio in campionato contro Trieste e quella pesantissima nella prima giornata dicontro Monaco, ha dato i primi segni di reazione contro Sassari. Ora, però, serve replicare il risultato anche in campo europeo contro la formazione francese appena arrivata in, e che nel primo turno ha perso per un solo possesso in casa contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Olimpia Milano-Paris 19-18 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Primi punti della partita con l’1/2 di Shields. 20:20 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di Olimpia Milano-Paris, che inizierà tra pochi minuti. Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Paris, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Di fronte, una squadra da non sottovalutare, alla prima partecipazione all’Eurolega dopo la vittoria ... (Sportface.it)

LIVE – Olimpia Milano-Paris 7-5 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Paris, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. The post LIVE – Olimpia Milano-Paris 7-5, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. 20:20 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live di Olimpia Milano-Paris, che inizierà tra pochi minuti. (Sportface.it)

LIVE Olimpia Milano-Parigi - Eurolega basket in DIRETTA : occasione per sbloccare la classifica - 18 La squadra di Ettore Messina è alla ricerca della prima vittoria stagionale in ambito continentale dopo la pesante sconfitta della prima giornata contro il Monaco. La squadra di Ettore Messina non arriva all’appuntamento nelle condizioni più brillanti possibili. Nessuna speranza invece di vedere in campo Josh Nebo, che tornerà in campo a fine ottobre. (Oasport.it)