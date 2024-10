Nazionale già al lavoro lunedì c’è Israele | Spalletti prova Maldini e Lucca in attacco

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo lo sfortunato 2-2 contro il Belgio, l’Italia è già a Coverciano per preparare la seconda partita di questa pausa per le nazionali di ottobre. Al Friuli di Udine c’èe gli azzurri guidano il loro gruppo con sette punti, con un altro successo si avvicinerebbe il pass per i quarti della Nations League. Luciano, nell’allenamento chiuso a pubblico e stampa, ha diviso il gruppo in due:di scarico per chi ha giocato ieri, partitella con l’Under 18 dell’Empoli per gli altri. A questo proposito, sono stati schierati, che potrebbe debuttare, Giacomo Raspadori e Lorenzonel tridente. Difficile però rivederli dal 1? contro gli israeliani, anche se c’è da sostituire lo squalificato Pellegrini. Scalpitano comunque i vari Buongiorno e Bellanova per una maglia da titolare.