Quotidiano.net - Lavoro domestico, -145mila occupati in due anni. I costi per l’assistenza portano sempre più donne a rinunciare al lavoro

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – E’ un quadropiù preoccupante quello che emerge, per il, dal 4° Paper del Rapporto 2024 “Family (Net) Work – Laboratorio su casa, famiglia e” realizzato da Assindatcolf, in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del. Tra 2021 e 2023 si registrano -nel comparto. La crescita deiperportapiùal: rispetto al 2018 sono circa 2020 mila leche decidono di non lavorare per motivi familiari. E come, non bastasse, il sommerso zavorra il sistema ogni anno di 2,5 miliardi di euro. L’aspetto che più di tutti gli altri elementi riassume le difficoltà del settore è la scelta di moltediala causa dell’incompatibilità con gli impegni familiari.