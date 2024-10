Quotidiano.net - I treni garantiti per lo sciopero del 12 e 13 ottobre: Pdf. Orari e regole di Trenitalia per la domenica

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 112024 – Rischia di essere unadifficile per chi viaggia in treno. Le sigle sindacali Cub Trasporti e Sgb hanno indetto unoferroviario nazionale, in vigore dalle 21 di sabato 12 alle 20.59 di13, che riguarda il personale del Gruppo Fs, Italo,talia,talia Tper e Trenord. Tra le motivazioni della protesta, la rivendicazione della piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria sia merci che viaggiatori. Ne segue che i, negliin oggetto, potranno pertanto subire eventuali ritardi, cancellazioni o variazioni. LoSono previste modifiche al servizio prima dell’inizio, durante e dopo la conclusione del periodo di