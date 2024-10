Endless Love, anticipazioni 12 ottobre: Emir spinge Deniz dalla scogliera, Nihan sotto shock (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi. Endless Love torna domani sabato 12 ottobre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Emir ha falsificato il documento di Deniz per ingannare Kemal. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni di Endless Love: Il rapporto tra Ayhan e gli Acemzade viene svelato Leyla, nel tentativo di aiutare Kemal, invia una foto del documento medico di Deniz, ma sfortunatamente l'informazione chiave riguardante il gruppo sanguigno è stata falsificata. Movieplayer.it - Endless Love, anticipazioni 12 ottobre: Emir spinge Deniz dalla scogliera, Nihan sotto shock Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi.torna domani sabato 12su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alledella trama scopriamo cheha falsificato il documento diper ingannare Kemal. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.di: Il rapporto tra Ayhan e gli Acemzade viene svelato Leyla, nel tentativo di aiutare Kemal, invia una foto del documento medico di, ma sfortunatamente l'informazione chiave riguardante il gruppo sanguigno è stata falsificata.

Endless Love - replica puntata 11 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - Nuovo appuntamento oggi – venerdì 11 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). . Nella puntata odierna Emir fa ascoltare a Nihan le parole che rivolge a Deniz, in cui esprime la sua determinazione a rimanere suo padre, anche nel caso in cui Nihan dovesse chiedere il divorzio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 248 in replica streaming. (Superguidatv.it)

Endless Love Anticipazioni 12 ottobre 2024 : Nihan in preda al panico - Emir sta per uccidere Deniz! - Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 12 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir è pronto a gettare Deniz giù da una scogliera!. (Comingsoon.it)

Endless Love - anticipazioni puntate dal 12 al 18 ottobre 2024 : Kemal a un passo dalla verità su Deniz (ma Asu manda a monte il suo piano) - Kozcuo?lu si accorderà infatti con la sorella affinché faccia sparire il vero ciuccio e ne lasci in bella mostra uno che non contenga il DNA di Deniz. Soydere riuscirà a impossessarsi del ciuccio della bambina, ma Asu complotterà con Emir per mandare a monte i suoi piani. Leggendolo si commuoverà e al tempo stesso aumenterà il suo rancore nei confronti di Emir, che lo avrà privato di tanti attimi ... (Superguidatv.it)