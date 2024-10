Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 11 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 11 ottobre Nihan è sempre più preoccupata per il legame tra Emir e sua figlia Deniz, mentre Emir sembra fare di tutto per mantenere il ruolo di padre. Nihan, però, inizia a rendersi conto delle ingiustizie che ha commesso nei confronti di Kemal e decide di confessargli tutta la verità. Chi è Nihan di Endless Love? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 11 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi11Nihan è sempre più preoccupata per il legame tra Emir e sua figlia Deniz, mentre Emir sembra fare di tutto per mantenere il ruolo di padre. Nihan, però, inizia a rendersi conto delle ingiustizie che ha commesso nei confronti di Kemal e decide di confessargli tutta la verità. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice.

