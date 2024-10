Ad Aprilia lo Spaghetti Larp: il gioco di ruolo dal vivo a tema western (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un appuntamento originale e assolutamente imperdibile per gli amanti dello Spaghetti western è quello che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre presso il Circolo Ippico Pegaso Ranch di Aprilia.Qui è stata ricostruita, con dovizia di particolari, una vera e propria “cittadina western” nella Latinatoday.it - Ad Aprilia lo Spaghetti Larp: il gioco di ruolo dal vivo a tema western Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un appuntamento originale e assolutamente imperdibile per gli amanti delloè quello che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre presso il Circolo Ippico Pegaso Ranch di.Qui è stata ricostruita, con dovizia di particolari, una vera e propria “cittadina” nella

