Spiati i conti bancari di Meloni, La Russa, Santanchè, Crosetto, Emiliano, Fitto ed altre migliaia: procura di Bari, inchiesta Domani: un licenziato, prosegue l'indagine (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo rivela il quotidiano Domani. Stando ad un’inchiesta della procura della Repubblica di Bari sono stati Spiati svariati conti correnti bancari. Ad esempio quello di Giorgia Meloni, quello della sorella Arianna, quello di Daniela Santanchè, quello di Guido Crosetto, quello di Andrea Giambruno fra gli altri. Tra le migliaia di conti Spiati, stando all’inchiesta, anche quelli di Michele Emiliano e Raffaele Fitto, oltre a migliaia di altri tra politici, imprenditori, sportivi. Un bancario licenziato in estate: rischia molto sul piano penale. L’indagine prosegue. L'articolo Spiati i conti bancari di Meloni, La Russa, Santanchè, Crosetto, Emiliano, Fitto ed altre migliaia: procura di Bari, inchiesta <small class="subtitle">Domani: un licenziato, prosegue l'indagine</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Spiati i conti bancari di Meloni, La Russa, Santanchè, Crosetto, Emiliano, Fitto ed altre migliaia: procura di Bari, inchiesta Domani: un licenziato, prosegue l'indagine Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo rivela il quotidiano. Stando ad un’delladella Repubblica disono statisvariaticorrenti. Ad esempio quello di Giorgia, quello della sorella Arianna, quello di Daniela, quello di Guido, quello di Andrea Giambruno fra gli altri. Tra ledi, stando all’, anche quelli di Michelee Raffaele, oltre adi altri tra politici, imprenditori, sportivi. Unin estate: rischia molto sul piano penale. L’. L'articolodi, Laeddi : unl' proviene da Noi Notizie..

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello, salta il prime time del giovedì, gli inquilini: 'Non andiamo bene' - Il 10 ottobre non andrà in onda una nuova puntata del reality e nella casa c'è chi è convinto che gli ascolti non stiano soddisfacendo la rete ... (it.blastingnews.com)

Inaugurato il Pulcinella di Gaetano Pesce, il sindaco: «Quando l'ho vista? Ho pensato quello che hanno pensato tutti» - (LaPresse) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato mercoledì sera in piazza Municipio l'installazione di Gaetano Pesce 'Tu si' na cosa grande', una rivisitazione stilizzata dell'abito di ... (msn.com)

Spiati i conti correnti di Giorgia Meloni e della sorella, inchiesta a Bari su un ex dipen... - AGI - Un'inchiesta della procura di Bari ha acceso i riflettori su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, accusato di aver effettuato oltre 6.000 accessi non autorizzati a conti correnti bancari. Tra le ... (msn.com)