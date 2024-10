Liberoquotidiano.it - No profit, Lead Network sbarca in Italia

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos/Lab) -, l'organizzazione non-impegnata ad attrarre, trattenere e promuovere le donne nell'industria dei beni di consumo e della vendita al dettaglio in Europa, si espande incon il lancio del 'Chapter', il sedicesimo tra le fila del gruppo. Si tratta di un passo avanti fondamentale per ilche adesso può contare su 11 aziendeer innel promuovere la rappresentanza e laership femminile nel settore. Fondata nel 2014,è cresciuta fino a contare più di 19.000 membri, 11 capitoli nazionali e 4 capitoli funzionali, con oltre 200 produttori e 100 rivenditori. L'organizzazione fornisce opportunità diing, mentoring, eventi formativi e risorse di ricerca per supportare le carriere delle donne e favorire la creazione di ambienti di lavoro inclusivi.