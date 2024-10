Napoli, statua Pulcinella a piazza Municipio. Intervista Marisa Laurito: «Basta battutacce, sarà un vanto per noi nel mondo» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Favorevole o contraria? Il dibattito sulla congruità dell?opera di Gaetano Pesce, installata a piazza Municipio, continua a impazzare. E divide anche chi di arte vive. Ma Marisa Laurito Ilmattino.it - Napoli, statua Pulcinella a piazza Municipio. Intervista Marisa Laurito: «Basta battutacce, sarà un vanto per noi nel mondo» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Favorevole o contraria? Il dibattito sulla congruità dell?opera di Gaetano Pesce, installata a, continua a impazzare. E divide anche chi di arte vive. Ma

