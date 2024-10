MotoGP approvato il congelamento dei motori fino alla fine del 2026

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La, tramite la sua commissione che hala proposta, ha annunciato ildello sviluppo deial. Una decisione attuata per controllare i costi e mantenere il più possibilepari le condizioni prima dei nuovi regolamenti che esordiranno nel, sui quali le varie case potranno impegnarsi nello sviluppo nel corso dei prossimi due anni. Le uniche eccezioni saranno ammesse per motivi di sicurezza o affidabilità e per i costruttori che sfruttano le concessioni di tipologia D. Gli interventi giustificati da ragioni di sicurezza, affidabilità o comprovata indisponibilità di componenti saranno ammessi per tutti i marchi, purché non ci sia un aumento delle prestazioni. Per i marchi che rientrano nella cornice delle concessioni di tipologia D, ildelle specifiche del motore non si applicherà a meno che non cambino tipologia.