Mezzo secolo di passione. Così la festa si sdoppia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cinquanta anni di storia sono un bel traguardo per una società sportiva, ancor di più se a raggiungerlo sono due realtà del panorama amatoriale calcistico locale, che vanno avanti esclusivamente grazie alla passione di volontari che tolgono tempo alla propria vita privata per permettere a tanti ragazzi del paese di praticare lo sport che amano. A festeggiarli sono stati Massarella e Stabbia, frazioni rispettivamente di Fucecchio e Cerreto Guidi. I primi, al di là di ogni più rosea aspettativa, hanno messo a tavola 160 persone tra giocatori, dirigenti e presidenti che nell’arco dell’ultimo Mezzo secolo hanno difeso i colori gialloverdi. C’erano anche alcuni protagonisti degli esordi nel 1974 e sono stati consegnati attestati e premi a tutti i partecipanti. Il tutto in una sala della sede della Contrada vestita a festa. Sport.quotidiano.net - Mezzo secolo di passione. Così la festa si sdoppia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cinquanta anni di storia sono un bel traguardo per una società sportiva, ancor di più se a raggiungerlo sono due realtà del panorama amatoriale calcistico locale, che vanno avanti esclusivamente grazie alladi volontari che tolgono tempo alla propria vita privata per permettere a tanti ragazzi del paese di praticare lo sport che amano. A festeggiarli sono stati Massarella e Stabbia, frazioni rispettivamente di Fucecchio e Cerreto Guidi. I primi, al di là di ogni più rosea aspettativa, hanno messo a tavola 160 persone tra giocatori, dirigenti e presidenti che nell’arco dell’ultimohanno difeso i colori gialloverdi. C’erano anche alcuni protagonisti degli esordi nel 1974 e sono stati consegnati attestati e premi a tutti i partecipanti. Il tutto in una sala della sede della Contrada vestita a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Calabria nasce l'organizzazione Passione Mediterranea : tra i produttori - due sono reggini - Tra le poche attualmente attive nel Sud Italia, sarà la prima a operare in Calabria, con l’obiettivo di mettere in rete le energie dei produttori e favorire promozione e commercializzazione delle eccellenze agricole calabresi sui mercati. Formalmente riconosciuta dalla Regione con... (Reggiotoday.it)

Gabriele Corsi del Trio Medusa e la passione per la Brooklyn Fitboxing : «Sono un pigro atavico - ma quei 47 minuti sono il tempo perfetto per stare in forma senza sensi di colpa e senza morire in palestra» - «La formula è vincente, ma anche i valori di solidarietà e community non scherzano». Ecco la nostra chiacchierata con Gabriele Corsi. Gabriele Corsi e Giorgio Maria Daviddi del Trio Medusa hanno aperto il primo club romano di Brooklyn Fitboxing, attività fisica che mixa mosse di boxe, thai boxe e kickboxing, con esercizi mirati al potenziamento muscolare. (Vanityfair.it)

Salone Nautico - Bucci : “Orgoglio - passione e visione sono il messaggio che vogliamo mandare” - "Orgoglio, passione e visione sono le tre parole del messaggio che vogliamo mandare con questo Salone Nautico. Così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della prima giornata del 64° […]. Passione per il mare, orgoglio di essere arrivati in cima come industria, come città e come Regione, e visione perché dobbiamo guardare al futuro”. (Sbircialanotizia.it)