Italia-Belgio finisce in parità: serata da ricordare per Ngonge (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio finisce in parità. Dopo il doppio successo contro Francia e Israele di settembre, gli azzurri di Spalletti non riescono ad avere la meglio sugli uomini di Tedesco nonostante una straordinaria partenza. Alla fine Donnarumma e compagni devono accontentarsi del 2-2, dopo aver giocato Europa.today.it - Italia-Belgio finisce in parità: serata da ricordare per Ngonge Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)in. Dopo il doppio successo contro Francia e Israele di settembre, gli azzurri di Spalletti non riescono ad avere la meglio sugli uomini di Tedesco nonostante una straordinaria partenza. Alla fine Donnarumma e compagni devono accontentarsi del 2-2, dopo aver giocato

Le pagelle dell’Italia contro il Belgio. Tonali - che ritmo. Il carattere di Ricci - Dimarco il migliore - Ruvido quanto basta, anche troppo. SPALLETTI 6,5. Voto squadra 6,5 . PELLEGRINI 5. TONALI 7. Non mancano piccole perle. Il vantaggio esce per primo dai suoi piedi. Poi vanifica tutto con il fallo da rosso su Theate. Sbaglia il disimpegno che lancia Theate, poi atterrato da Pellegrini. Fa il doppio lavoro come supporto davanti. (Sport.quotidiano.net)

Italia-Belgio 2-2 - Adani e Stramaccioni : “Rigore netto - ci è andata bene” - The post Italia-Belgio 2-2, Adani e Stramaccioni: “Rigore netto, ci è andata bene” appeared first on SportFace. Secondo me hanno giudicato che la caviglia sinistra di Openda viene toccata dopo che s’è già liberato del pallone, ma ripeto: ci è andata bene”. A parti inverse saremmo ancora in campo a protestare”. (Sportface.it)