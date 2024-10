Inchiesta ultras Inter | oggi la testimonianza di Javier Zanetti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è il giorno delladel vicepresidente dell’e storica bandiera nerazzurra,, nell’ambito dell’che ha portato agli arresti di 19 persone nelle curve die Milan. Da quanto è emerso, l’ex capitanoista dovrebbe essere sentito dagli investigatori della Squadra mobile nelle prossime ore, nell’indagine coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra della Dda, guidata dall’aggiunta Alessandra Dolci e dal procuratore Marcello Viola. In un’cettazione del maggio 2023 tra Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo, capo ultrà della Nord e ora in carcere, “avrebbe saputo dache c’erano funzionari di Polizia che stavano monitorando la curva“.