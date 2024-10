Grande Fratello 25, Clayton Norcross coccola Carmen Russo: dura reazione di Enzo Poalo Turchi (Di giovedì 10 ottobre 2024) durante la recente puntata del Grande Fratello 25, gli spettatori hanno assistito a un momento di tensione tra Enzo Paolo Turchi e Clayton Norcross, ex attore di Beautiful. Il coreografo ha espresso la sua gelosia per le attenzioni rivolte dall’attore alla moglie, Carmen Russo, soprattutto dopo un episodio in cui Clayton ha fatto dei “grattini” a Carmen Russo dietro la schiena. Questo gesto ha scatenato in Enzo Paolo una forte reazione, con il ballerino che ha chiesto alla moglie di evitare ulteriori contatti con l’attore, mostrando un lato molto protettivo e geloso che ha sorpreso i compagni di Casa. Grande Fratello 25: la reazione di Enzo Paolo Turchi Nel corso della scena in giardino, Enzo Paolo Turchi ha mostrato apertamente il suo disagio, esprimendo alla moglie Carmen Russo la sua frustrazione per l’atteggiamento di Clayton Norcross. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Clayton Norcross coccola Carmen Russo: dura reazione di Enzo Poalo Turchi Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)nte la recente puntata del25, gli spettatori hanno assistito a un momento di tensione traPaolo, ex attore di Beautiful. Il coreografo ha espresso la sua gelosia per le attenzioni rivolte dall’attore alla moglie,, soprattutto dopo un episodio in cuiha fatto dei “grattini” adietro la schiena. Questo gesto ha scatenato inPaolo una forte, con il ballerino che ha chiesto alla moglie di evitare ulteriori contatti con l’attore, mostrando un lato molto protettivo e geloso che ha sorpreso i compagni di Casa.25: ladiPaoloNel corso della scena in giardino,Paoloha mostrato apertamente il suo disagio, esprimendo alla mogliela sua frustrazione per l’atteggiamento di

