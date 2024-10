Chi è Rebecca Ferreri di Amici 24 e dove l’abbiamo vista prima: le precedenti esperienze TV (Di giovedì 10 ottobre 2024) La ballerina di Amici 24 che ha conquistato Sanremo: ecco chi è Rebecca Ferreri. L'articolo Chi è Rebecca Ferreri di Amici 24 e dove l’abbiamo vista prima: le precedenti esperienze TV proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Chi è Rebecca Ferreri di Amici 24 e dove l’abbiamo vista prima: le precedenti esperienze TV Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) La ballerina di24 che ha conquistato Sanremo: ecco chi è. L'articolo Chi èdi24 e: leTV proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Rebecca : prima di Amici ha partecipato in tv alla coreografia più discussa dell’anno - it. IT (@BITCHYFit) February 8, 2024 Chi è Rebecca Ferreri? La ballerina è nata a Casale Monferrato il 16 settembre 2004 e nella sua breve carriera ha collaborato con molti artisti famosi. Proprio Rebecca Ferreri, da tempo nel corpo di ballo di VivaRai2, è stata una papera che ha danzato con John Travolta il ballo che ha fatto discutere tutta Italia. (Biccy.it)

Rebecca e Vybes sono la prima coppia di Amici? Lei insiste per farlo dichiarare - Il primo indiziato secondo Rebecca Ferreri è stato subito Vybes che lo ha affrontato in sala relax: “Vybes lo hai scritto tu? Lo hai scritto tu? Te lo farò tirare fuori questo sì sono stato io“. twitter. twitter. “Io non vado a dormire fin quando non scopro chi me lo ha scritto” ha insistito la ballerina andando successivamente da Vybes per leggergli ad alta voce il bigliettino efarlo confessare. (Biccy.it)

