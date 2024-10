Casoria: tentano il furto di due auto nel parcheggio di Ikea. Arrestati dai Carabinieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Casoria: finiti in manette due uomini per tentato furto aggravato, avevano tentato di forzare due Fiat in sosta A. D. e V. R., 41 e 50 anni, sono finiti in manette per tentato furto aggravato. I Carabinieri della sezione radiomobile di Casoria li hanno rintracciati in viale Europa, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dal personale di vigilanza dello store Ikea. Poco prima, hanno ricostruito i militari, V. R. e A. D. avevano tentato di forzare due Fiat 500L in sosta nel parcheggio del negozio. Non riuscendo a portare a segno il furto, si sarebbero allontanati. La loro auto è stata rintracciata pochi istanti dopo. Nel veicolo una torcia e un chiavino esagonale modificato per scardinare le portiere delle auto. Sono entrambi ai domiciliari, in attesa di giudizio. Puntomagazine.it - Casoria: tentano il furto di due auto nel parcheggio di Ikea. Arrestati dai Carabinieri Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024): finiti in manette due uomini per tentatoaggravato, avevano tentato di forzare due Fiat in sosta A. D. e V. R., 41 e 50 anni, sono finiti in manette per tentatoaggravato. Idella sezione radiomobile dili hanno rintracciati in viale Europa, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dal personale di vigilanza dello store. Poco prima, hanno ricostruito i militari, V. R. e A. D. avevano tentato di forzare due Fiat 500L in sosta neldel negozio. Non riuscendo a portare a segno il, si sarebbero allontanati. La loroè stata rintracciata pochi istanti dopo. Nel veicolo una torcia e un chiavino esagonale modificato per scardinare le portiere delle. Sono entrambi ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Fate vomitare" : il tentato furto a Napoli scatena la rabbia di Juan Jesus - Solo sapere che questi delinquenti sappiano dove vivo, non mi porta serenità . So quanto i beni materiali siano secondari, ma sapere che un estraneo abbia violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo”. Il giocatore brasiliano ha mostrato sui social le condizioni in cui ha trovato il suo Suv: vetro rotto e gran disordine all'interno dell'auto. (Liberoquotidiano.it)

Continua l’incubo-ladri nel Sannio : un furto riuscito e uno tentato a Paduli - Tempo di lettura: < 1 minutoL’incubo dei furti continua a tormentare il Sannio. I malviventi, dopo aver divelto la rete di recinzione, hanno atteso che i proprietari si allontanassero dall’abitazione per entrare in azione. . it. Sarebbero in quattro, così come hanno testimoniato i proprietari della seconda abitazione che li hanno scovati quando stavano per intrufolarsi, costringendoli alla ... (Anteprima24.it)

Cirimido - tentato furto al Postamat - 30, il personale di vigilanza di Poste Italiane in seguito all’attivazione dell’allarme, ha segnalato alla centrale operativa che era in atto un possibile furto all’ufficio di via Vittorio Veneto, in quanto erano state oscurate le telecamere che puntano direttamente sullo sportello per i prelievi, affacciato sulla strada. (Ilgiorno.it)