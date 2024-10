Alessia spiazza Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Nella vita ci vuole un gluteo come il tuo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alessia ad Affari Tuoi ieri sera ha fatto sorridere tutti con la sua eccentricità. La pacchista della Regione Calabria, durante la partita, ha commentato rivolgendosi a Stefano De Martino: "Nella vita ci vorrebbe un gluteo come il tuo". Fanpage.it - Alessia spiazza Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Nella vita ci vuole un gluteo come il tuo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)adieri sera ha fatto sorridere tutti con la sua eccentricità. La pacchista della Regione Calabria, durante la partita, ha commentato rivolgendosi aDe: "Nellaci vorrebbe unil tuo".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stefano De Martino commette una gaffe ad Affari Tuoi e sbaglia a scrivere l’offerta del Dottore (VIDEO) - Affari Tuoi, Stefano De Martino sbaglia a scrivere la cifra proposta dal Dottore L'articolo Stefano De Martino commette una gaffe ad Affari Tuoi e sbaglia a scrivere l’offerta del Dottore (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Sanremo 2025 - Stefano De Martino resta in panchina : non sarà con Conti - "Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre". Tuttavia, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sembra che. . Così Stefano De Martino alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far parte della squadra di Sanremo 2025, che sarà diretto e condotto da Carlo Conti. (Today.it)

Stefano De Martino - ritorno di fiamma con Alessia Marcuzzi? L’indiscrezione - Il successo di Affari Tuoi In questo grande mare di pettegolezzi, inevitabile data la recente visibilità dell’ex marito di Belen, lui continua a tirare dritto per la sua strada e a mietere un successo dopo l’altro. Al netto delle gaffe (ha sbagliato per la prima volta la cifra suggeritagli dal Dottore), i risultati degli ascolti stanno premiando il programma che era stato di Amadeus e – ... (Dilei.it)