Screening gratuiti per la giornata mondiale contro la trombosi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione della giornata mondiale contro la trombosi il presidio ospedaliero di Maddaloni ha aderito con una giornata di Screening gratuiti e divulgazione scientifica.“Il tromboembolismo venoso è una condizione in cui un coagulo di sangue si forma prevalentemente nelle vene profonde delle Casertanews.it - Screening gratuiti per la giornata mondiale contro la trombosi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione dellalail presidio ospedaliero di Maddaloni ha aderito con unadie divulgazione scientifica.“Il tromboembolismo venoso è una condizione in cui un coagulo di sangue si forma prevalentemente nelle vene profonde delle

