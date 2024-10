San Carlo Arena: sperona una moto della polizia. Arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) San Carlo Arena, Napoli: 25enne Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di droga Nella serata di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, in vico Canale ai Cristallini, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo sopraggiungere a velocità sostenuta. In quel momento, il conducente, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di eludere il controllo accelerando la marcia e speronando anche una delle moto di servizio, cagionando lesioni ad un operatore, ma è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro di marijuana. Puntomagazine.it - San Carlo Arena: sperona una moto della polizia. Arrestato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) San, Napoli: 25enneper resistenza a pubblico ufficiale e possesso di droga Nella serata di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, in vico Canale ai Cristallini, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo sopraggiungere a velocità sostenuta. In quel momento, il conducente, accortosipresenza dei poliziotti, ha tentato di eludere il controllo accelerando la marcia endo anche una delledi servizio, cagionando lesioni ad un operatore, ma è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro di marijuana.

