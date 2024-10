Ilrestodelcarlino.it - Prima domenica senza auto ad Ascoli, il sindaco: “È una sperimentazione”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Piceno, 9 ottobre 2024 – Domeniche, aree verdi più frequenti, zone 30 e piste ciclabili:sembra davvero prossima alla svolta green. Dopo la settimana europea della mobilità sostenibile 2024, andata in scena dal 16 al 22 settembre, ora è in programma un nuovo appuntamento fissato per: parte la ‘’. Si tratta di un’area pedonale nel centro storico estesa fino a corso Trento e Trieste. In questo modo sarà possibile dare spazio alle iniziative in programma: tra cui ‘Bimbinbici’, organizzato da ‘Fiab Amici della Bicicletta’ con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità inclusiva in bici, e ‘Centone - mobilità inclusiva 2025’, per garantire una mobilità accessibile ad anziani, persone disabili o con difficoltà motorie. “Siamo grati all’Amministrazione – commenta il presidente Fiab Enrico Calcinaro –.