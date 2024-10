"Fonseca furioso nello spogliatoio". Milan, saltano le teste: ecco i nomi che pagano per Firenze (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I fattacci di Firenze non passeranno inosservati. Ancora una volta Theo è finito nel mezzo dopo l'episodio del cooling break dell'Olimpico nel quale, insieme a Leao, non aveva seguito la squadra in panchina, che nel frattempo riceveva le indicazioni da Paulo Fonseca. Un'altra dimostrazione di come il francese non apprezzi il suo allenatore e non voglia seguirne i dettami. Lo stesso che nel finale del primo tempo si è fatto ipnotizzare da David De Gea, così come nel secondo tempo è toccato a Tammy Abraham. La rabbia di Fonseca, tuttavia, va rintracciata altrove, nel fatto di aver indicato come rigorista prima della sfida Cristian Pulisic, senza però essere ascoltato dai suoi giocatori. L'americano non ha calciato né il primo né il secondo tiro dagli undici metri, e Fonseca in conferenza stampa non le ha mandate a dire. Liberoquotidiano.it - "Fonseca furioso nello spogliatoio". Milan, saltano le teste: ecco i nomi che pagano per Firenze Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I fattacci dinon passeranno inosservati. Ancora una volta Theo è finito nel mezzo dopo l'episodio del cooling break dell'Olimpico nel quale, insieme a Leao, non aveva seguito la squadra in panchina, che nel frattempo riceveva le indicazioni da Paulo. Un'altra dimostrazione di come il francese non apprezzi il suo allenatore e non voglia seguirne i dettami. Lo stesso che nel finale del primo tempo si è fatto ipnotizzare da David De Gea, così come nel secondo tempo è toccato a Tammy Abraham. La rabbia di, tuttavia, va rintracciata altrove, nel fatto di aver indicato come rigorista prima della sfida Cristian Pulisic, senza però essere ascoltato dai suoi giocatori. L'americano non ha calciato né il primo né il secondo tiro dagli undici metri, ein conferenza stampa non le ha mandate a dire.

