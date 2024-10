Bild, 'Zelensky venerdì a Berlino, incontrerà Scholz' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky arriverà venerdì a Berlino e incontrerà il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier. Lo scrive la Bild citando ambienti governativi. "Zelensky vuole presentare alla Cancelliera il suo piano di vittoria", scrive il giornale tedesco secondo cui "Zelensky sta viaggiando per l'Europa" e "oltre a Berlino, nella sua lista ci sono anche Roma e Parigi". Quotidiano.net - Bild, 'Zelensky venerdì a Berlino, incontrerà Scholz' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodomyrarriveràil cancelliere Olafe il presidente Frank-Walter Steinmeier. Lo scrive lacitando ambienti governativi. "vuole presentare alla Cancelliera il suo piano di vittoria", scrive il giornale tedesco secondo cui "sta viaggiando per l'Europa" e "oltre a, nella sua lista ci sono anche Roma e Parigi".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bild, 'Zelensky venerdì a Berlino, incontrerà Scholz' - Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky arriverà venerdì a Berlino e incontrerà il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier. Lo scrive la Bild citando ambienti governativi. (AN ... (ansa.it)

Zelenskyi wants to present ominous “victory plan” - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyi has announced the presentation of his "victory plan" for October 12. It contains clear and concrete steps for ... (krone.at)

Um 22:20 Uhr äußert die Ukraine Bedenken über einen Brand in einem Wohnhaus in Kiew. - Um 22:20 Uhr äußert die Ukraine Bedenken über einen Brand in einem Wohnhaus in Kiew. 09:36 Putin: Russland wird alle Ziele erreichen Der russische Präsident Putin hat seine Entschlossenheit im Angriff ... (aussiedlerbote.de)