Anticipazioni Chi l'ha visto? del 9 ottobre: i risvolti sul caso Mara Favro

Torna su Rai 3 il consueto appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che da anni racconta e cerca di far luce su casi di cronaca ancora in attesa di verità. Ogni puntata rappresenta un'opportunità non solo per informare, ma anche per coinvolgere il pubblico in una vera e propria ricerca della verità, mettendo in contatto le persone con storie spesso strazianti e dimenticate. Nella puntata in programma per mercoledì 9 ottobre, sono moltissime le storie ancora da chiarire che verranno presentate. Dalla vicenda di Mara Fabro, una donna scomparsa da ormai sette mesi, a quella di Denis Bergamini e del dolore della sua famiglia dopo la sua scomparsa, ecco cosa vedremo nella nuova puntata di Chi l'ha visto?.

