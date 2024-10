Storeis è tra le 100 migliori aziende per cui lavorare in Europa (Di martedì 8 ottobre 2024) Le organizzazioni italiane sono fuori dalla top 10 dei migliori ambienti di lavoro in Europa per la categoria delle piccole e medie imprese. È quanto emerge dall’edizione 2024 del ranking Best Small & Medium Workplaces in Europe stilato da Great Place to Work, organizzazione di ricerca e Padovaoggi.it - Storeis è tra le 100 migliori aziende per cui lavorare in Europa Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le organizzazioni italiane sono fuori dalla top 10 deiambienti di lavoro inper la categoria delle piccole e medie imprese. È quanto emerge dall’edizione 2024 del ranking Best Small & Medium Workplaces in Europe stilato da Great Place to Work, organizzazione di ricerca e

Aprilia / “I migliori danni della nostra vita” - al teatro Europa il giornalista Marco Travaglio - Lo spettacolo sarà in scena:12 […] L'articolo Aprilia / “I migliori danni della nostra vita”, al teatro Europa il giornalista Marco Travaglio sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . APRILIA – Il giornalista, saggista e opinionista italiano Marco Travaglio, sarà protagonista in diverse ... (Temporeale.info)

“Passo dopo passo è diventato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Inghilterra e in Europa. È esattamente il tipo di compagno di squadra che mi piacerebbe nello spogliatoio” : gli elogi dell’ex centrocampista di Arsenal e Chelsea per l’abilità e il carattere della stella della Premier League - “Mi piace molto, non lo conosco, ma mi piacerebbe incontrarlo e parlare con lui di calcio, perché è un ragazzo intelligente, sensibile e con una buona educazione. È esattamente il tipo di compagno di squadra che mi piacerebbe avere nello spogliatoio. Il francese ha vinto la Premier League e la FA ... (Justcalcio.com)

Barcellona - la pizzeria Sartoria Panatieri tra le migliori in Europa - La pizzeria Sartoria Panatieri di Barcellona tra le migliori al mondo. Il suo chef Rafa Panatieri accoglie i clienti con aromi e pizze diverse da quelle tipiche di Barcellona. Secondo 50 Top Pizza Europa 2024 è la seconda migliore pizzeria nel vecchio continente. (Lapresse.it)