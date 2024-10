Sfera Ebbasta consiglia check-up da 2500 euro in clinica privata, è polemica: “Chi se lo può permettere?” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il rapper Sfera Ebbasta ha postato una foto insieme ad alcuni medici dell’ospedale San Raffaele di Milano in cui consiglia a tutti di fare un check-up dal costo di 2500 euro. Sui social non sono mancate le reazioni indignate contro il rapper e la critica alla sanità italiana con tempi di attesa troppo lunghi. Fanpage.it - Sfera Ebbasta consiglia check-up da 2500 euro in clinica privata, è polemica: “Chi se lo può permettere?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il rapperha postato una foto insieme ad alcuni medici dell’ospedale San Raffaele di Milano in cuia tutti di fare un-up dal costo di. Sui social non sono mancate le reazioni indignate contro il rapper e la critica alla sanità italiana con tempi di attesa troppo lunghi.

