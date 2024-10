La sonda europea Hera in viaggio verso l’asteroide Dimorphos (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – La sonda Hera dell’Agenzia Spaziale europea (ESA), il cui obiettivo è raggiungere l’asteroide Dimorphos entro dicembre 2026, è decollata con successo dalla rampa SLC-40 di Cape Canaveral, utilizzando un vettore Falcon 9 della società americana SpaceX. Fondamentale per lo sviluppo di tecnologie di difesa planetaria, la missione di Hera nasce per indagare gli L'articolo La sonda europea Hera in viaggio verso l’asteroide Dimorphos proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladell’Agenzia Spaziale(ESA), il cui obiettivo è raggiungereentro dicembre 2026, è decollata con successo dalla rampa SLC-40 di Cape Canaveral, utilizzando un vettore Falcon 9 della società americana SpaceX. Fondamentale per lo sviluppo di tecnologie di difesa planetaria, la missione dinasce per indagare gli L'articolo Lainproviene da Webmagazine24.

