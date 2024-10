I 90 anni di Armani a New York, i 60 della Sartoria Tirelli, The Cult Pirelli a Londra, il Calendario Di Meo a Tblisi: è cominciata la maratona per gli eventi più belli del mondo (Di martedì 8 ottobre 2024) Venti di glamour soffiano da un angolo del pianeta all’altro. Perché anche la Cultura della bellezza può avere un ruolo nel processo di pace. Si comincia con i fasti di Palazzo Torlonia a Roma per i magnifici 60 anni della Sartoria Tirelli. Umberto Tirelli è stato l’artigiano/couturier che ha vestito le dive di Hollywood per i kolossal, di cui 17 sono stati premiati con l’Oscar, tra questi Il Gattopardo, l’Età dell’Innocenza e Il Paziente Inglese. Umberto, cresciuto creativamente da Visconti, è scomparso prematuramente e Dino Trappetti, suo compagno, davanti al bivio, vendere o continuare, ha scelto la seconda. Il coraggio della sua decisione ha portato la Sartoria Tirelli, fucina di abiti da sogno, a essere oggi un museo d’immensa a grandezza Formello con 15mila abiti esposti, ognuno di loro, un film a sé, un copione di ricordi da raccontare. Ilfattoquotidiano.it - I 90 anni di Armani a New York, i 60 della Sartoria Tirelli, The Cult Pirelli a Londra, il Calendario Di Meo a Tblisi: è cominciata la maratona per gli eventi più belli del mondo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Venti di glamour soffiano da un angolo del pianeta all’altro. Perché anche laurabellezza può avere un ruolo nel processo di pace. Si comincia con i fasti di Palazzo Torlonia a Roma per i magnifici 60. Umbertoè stato l’artigiano/couturier che ha vestito le dive di Hollywood per i kolossal, di cui 17 sono stati premiati con l’Oscar, tra questi Il Gattopardo, l’Età dell’Innocenza e Il Paziente Inglese. Umberto, cresciuto creativamente da Visconti, è scomparso prematuramente e Dino Trappetti, suo compagno, davanti al bivio, vendere o continuare, ha scelto la seconda. Il coraggiosua decisione ha portato la, fucina di abiti da sogno, a essere oggi un museo d’immensa a grandezza Formello con 15mila abiti esposti, ognuno di loro, un film a sé, un copione di ricordi da raccontare.

Imperdibili - ineguagliabili - sparsi ai quattro angoli del mondo. Da Roma a New York - da Londra a Tblisi : ci voglio essere a tutti i costi! Sono i 60 anni della Sartoria Tirelli - le 90 primavere di Armani - The Cult Pirelli e il Calendario Di Meo a Tblisi. E Milano consegna il Premiolino - non lasciatevi ingannare dal nome - si tratta del Super Premio di giornalismo 2024 a Lorenzo Tondo - corrispondente del Guardian per il Sud Italia e il Mediterraneo. - Come si fa a non esserci? Come si fa ad aver accesso alle liste blindatissime dei quattro eventi piu’ glamour dell’anno. Le guerre senza senso ci portano indietro all’abisso de . Una bellezza piu’ che mai necessaria in tempi bui come questi. Ognuno di loro porta con sé uno scrigno di essential ... (Ilgiornaleditalia.it)

