Francia, ora Macron ringrazi Marine Le Pen. Il Rassemblement national lo salva dalla destituzione (Di martedì 8 ottobre 2024) Rimandata al mittente l’operazione anti-Macron firmata da France Insoumise. La procedura di destituzione di monsieur le president presentata dal partito di Jean-Luc Mélenchon è stata respinta dalla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea nazionale grazie all’astensione del Rassemblement national, sempre più ago della bilancia della politica francese. Marine Le Pen si è astenuta facendo mancare la maggioranza necessaria per inserire all’ordine del giorno del dibattito in Assemblea la proposta di destituzione. Le Pen determinante per respingere la destituzione di Macron Dalle parti di France Insoumise non l’hanno presa bene. Mathilde Panot in conferenza stampa ha spiegato che “tutti i gruppi del Nuovo Fronte Popolare si sono espressi a favore” e che tutti gli altri gruppi, “ad eccezione della signora Le Pen, si sono pronunciati contro”. Secoloditalia.it - Francia, ora Macron ringrazi Marine Le Pen. Il Rassemblement national lo salva dalla destituzione Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Rimandata al mittente l’operazione anti-firmata da France Insoumise. La procedura didi monsieur le president presentata dal partito di Jean-Luc Mélenchon è stata respintaConferenza dei presidenti dell’Assemblea nazionale grazie all’astensione del, sempre più ago della bilancia della politica francese.Le Pen si è astenuta facendo mancare la maggioranza necessaria per inserire all’ordine del giorno del dibattito in Assemblea la proposta di. Le Pen determinante per respingere ladiDalle parti di France Insoumise non l’hanno presa bene. Mathilde Panot in conferenza stampa ha spiegato che “tutti i gruppi del Nuovo Fronte Popolare si sono espressi a favore” e che tutti gli altri gruppi, “ad eccezione della signora Le Pen, si sono pronunciati contro”.

