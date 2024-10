Donazioni per rifarmi il seno Michelle Comi raggiunge una bella cifra E un imprenditore dona 3mila euro

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)chiede soldi per rifarsi ile raccoglie più di 15mila. L’influencer torinese, ma milanese d’adozione, negli ultimi tempi ha fatto parecchio parlare di sé per le sue posizioni. Intendiamo prese di posizione, eh, che il concetto va chiarito visto che sono davvero in tanti a seguirla su social e piattaforme varie, come Onlyfans, e non vorremmo creare false illusioni. Con un messaggio dei suoi la 29enne, diplomata al liceo artistico e un passato come impiegata amministrativa presso un Istituto Tumori, ha chiamato a raccolta quelli che lei stessa definisce i suoi “sudditi”: “Salve sudditi, da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il miote per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso ”.