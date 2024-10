Amica.it - Con stivali chunky e la sottoveste che spunta strategicamente dall’orlo, il little black dress cambia faccia

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Possono due elementi così diversi tra loro come tubino nero edare vita a un outfit infallibile e strepitoso per l’autunno? A quanto pare sì, se si dà uno sguardo allo street style delle ultime sfilate milanesi. In particolare, qua si sta parlando di un total look targato Prada dalla testa ai piedi che aveva già fatto la sua apparizione sulle passerelle dell’autunno inverno 2024/25 e che ora torna in versione IRL. A essere protagonista qua è proprio quelsuper inflazionato che ogni donna possiede e che è diventato un grande classico per le sue doti di versatilità e di eleganza senza tempo. Con il rischio, però, di diventare a volte noioso e scontato. Indossato così, invece e assolutamente a prova d’errore.