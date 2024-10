Nobel per la Medicina 2024: chi sono Ambros e Ruvkun e per cosa hanno vinto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Assegnato agli statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun il Premio Nobel per la Medicina 2024. Il riconoscimento dell’Accademia di Svezia va congiuntamente ai due scopritori del micro Rna, il meccanismo che ha spianato la via a molte terapie. In particolare il Nobel viene conferito per la scoperta del ruolo del Micro Rna “nella regolazione genica post-trascrizionale". Ambros, nato in New Hampshire 71 anni fa, insegna nella Facoltà di Medicina dell'University of Massachusetts a Worcester. Ruvkun invece lavora al Massaschusetts General Hospital di Boston e insegna alla facoltà di Medicina di Harvard. L'anno scorso il Nobel per la Medicina era andato ai ricercatori Katalin Kariko e Drew Weissman per il loro lavoro sulla tecnologia dell'Rna messaggero che ha aperto la strada ai rivoluzionari vaccini Covid-19. Quotidiano.net - Nobel per la Medicina 2024: chi sono Ambros e Ruvkun e per cosa hanno vinto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre– Assegnato agli statunitensi Victore Garyil Premioper la. Il riconoscimento dell’Accademia di Svezia va congiuntamente ai due scopritori del micro Rna, il meccanismo che ha spianato la via a molte terapie. In particolare ilviene conferito per la scoperta del ruolo del Micro Rna “nella regolazione genica post-trascrizionale"., nato in New Hampshire 71 anni fa, insegna nella Facoltà didell'University of Massachusetts a Worcester.invece lavora al Massaschusetts General Hospital di Boston e insegna alla facoltà didi Harvard. L'anno scorso ilper laera andato ai ricercatori Katalin Kariko e Drew Weissman per il loro lavoro sulla tecnologia dell'Rna messaggero che ha aperto la strada ai rivoluzionari vaccini Covid-19.

