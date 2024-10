È morto Sammy Basso: era affetto da progeria, vissuta con la forza della fede (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sammy Basso, il ragazzo affetto dalla rara malattia della progeria si è spento improvvisamente. Ha vissuto una vita piena alla luce di una grande fede. Nella sera di sabato 5 ottobre ad Asolo nei pressi di Treviso si è spento Sammy Basso, il ragazzo veneto noto perché affetto da una rarissima malattia, la progeria, che L'articolo È morto Sammy Basso: era affetto da progeria, vissuta con la forza della fede proviene da La Luce di Maria. Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), il ragazzodalla rara malattiasi è spento improvvisamente. Ha vissuto una vita piena alla luce di una grande. Nella sera di sabato 5 ottobre ad Asolo nei pressi di Treviso si è spento, il ragazzo veneto noto perchéda una rarissima malattia, la, che L'articolo È: eradacon laproviene da La Luce di Maria.

Lalucedimaria.it - È morto Sammy Basso: era affetto da progeria, vissuta con la forza della fede

