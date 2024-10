Corteo pro Palestina a Torino, bruciate bandiere di Israele. Agenti feriti da petardi (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sì è concluso con un falò il Corteo dei manifestanti pro Palestina che partito da piazza Castello ha raggiunto piazza Vittorio dove tra le fiamme sono state bruciate alcune bandiere di Israele. In piazza sono state lanciate anche alcune uova contro i giornalisti, una della quali ha colpito a un occhio un cineoperatore L'articolo Corteo pro Palestina a Torino, bruciate bandiere di Israele. Agenti feriti da petardi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sì è concluso con un falò ildei manifestanti proche partito da piazza Castello ha raggiunto piazza Vittorio dove tra le fiamme sono statealcunedi. In piazza sono state lanciate anche alcune uova contro i giornalisti, una della quali ha colpito a un occhio un cineoperatore L'articoloprodidaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

