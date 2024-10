“Beatrice è strana, avvocato del diavolo, strega di Macbeth”: gieffini contro la Luzzi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alcuni concorrenti del Grande Fratello contro Beatrice Luzzi L'articolo “Beatrice è strana, avvocato del diavolo, strega di Macbeth”: gieffini contro la Luzzi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alcuni concorrenti del Grande FratelloL'articolo “deldi”:laproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blogtivvu.com - “Beatrice è strana, avvocato del diavolo, strega di Macbeth”: gieffini contro la Luzzi

Grande Fratello, Luca Calvani contro una gieffina: “imita il percorso di Beatrice Luzzi” - Perché lei è convinta che il percorso di Beatrice Luzzi sia il percorso che vuole fare lei. Jessica credo che tu stia mettendo troppa veemenza, tu sei una donna di spettacolo. Io ti vedo troppo costruita. Questa veemenza non va bene, sei Grande e dovresti salire sopra e non scendere in basso. Ecco ... (Leggi la notizia)

Luca Calvani contro una gieffina: “Imita il percorso di Beatrice Luzzi” - Tu ci giochi anche un po’ su questo, poi quando inizia la diretta parti subito in questo modo. Qualcuno però dica a questi concorrenti che se volessimo vedere il “quieto vivere” ci sintonizzeremmo su Tv 2000 per Il Rosario da Lourdes. it. Tu quando Yulia e Giglio hanno provato a ballare un lento, ... (Leggi la notizia)

Alfonso legge in diretta le parole in “italiano di Perla” contro Beatrice, che replica – VIDEO - Beatrice Luzzi replica alle parole di Perla Vatiero al GF L'articolo Alfonso legge in diretta le parole in “italiano di Perla” contro Beatrice, che replica – VIDEO proviene da Novella 2000. . (Leggi la notizia)