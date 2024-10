Padova-LR Vicenza: oltre 500 tifosi hanno caricato nella giornata di ieri i biancoscudati (Di domenica 6 ottobre 2024) oltre 500 tifosi biancoscudati hanno sostenuto, nella giornata di ieri, la squadra Padovana nella rifinitura svolta allo Stadio Appiani, in vista della sfida con il Vicenza in programma oggi alle 15:00.Intanto il mister del Padova Andreoletti ha convocato 26 calciatori.L'elenco completo (Di domenica 6 ottobre 2024)500sostenuto,di, la squadranarifinitura svolta allo Stadio Appiani, in vista della sfida con ilin programma oggi alle 15:00.Intanto il mister delAndreoletti ha convocato 26 calciatori.L'elenco completo (Vicenzatoday)

Pallanuoto femminile, Champions League 2024-2025: Padova, SIS Roma e Trieste vincono nella seconda giornata dei gironi di qualificazione - 00 Keruleti-SIS Roma 18. 30 Paninios-De Zaan 19. Il successo delle giuliane arriva a 22? dalla sirena grazie al gol di Koptseva, mentre le capitoline piazzano il break decisivo di 3-0 negli ultimi 4’27” di gioco. Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: urna severa con l’Ortigia, ottime possibilità per ... (Oasport)

Indagine su appalti Anas, perquisizioni anche a Verona nella sede della Brescia-Padova - È stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Milano sulle presunte mazzette che sarebbero state pagate, nell'ambito di alcuni maxi appalti in Lombardia, ad alcuni alti funzionari dell'Anas. Tra i principali soggetti finiti nel mirino degli inquirenti c'è il consorzio stabile torinese... (Veronasera)

Ti ricordi… Damiano Longhi, protagonista del ritorno in Seria A del Padova e primo italiano a giocare nella Liga. E che oggi sforna talenti - Da un lato ti scappava Platt, dall’altro Mancini e poi Lombardo e ancora Jugovic: una squadra incredibile”. Con noi fu anche fortunato: trovò un gruppo ben amalgamato che riuscì a centrare la promozione in A”. Alexi diceva ‘Nel momento in cui hai dato tutto in campo poi puoi anche perdere, la vita ... (Ilfattoquotidiano)