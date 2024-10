L’estate disastrosa sui treni della Milano-Mortara | odissea cancellazioni e ritardi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Abbiategrasso () – Per i, e di riflesso i pendolari,, è stata una estate problematica. “in alcune giornate, tendente alla perfezione (per quanto riguarda regolarità e puntualità: cioè soppressioni e) in altre” affermano all’associazione Mi-Mo-Al, che monitora quotidianamente il servizio offerto. “Una costante negativa è stato l’andamentocorsa 10096 da Alessandria a, che da fine giugno a fine agosto ha collezionato fortissimie molte soppressioni per una non idonea, secondo noi, programmazione e gestione del convoglio utilizzato. Di questo abbiamo informato ufficialmente Regione Lombardia e Trenord”.è stata anche la stagione in cui si sono concentrati numerosi e importanti lavori di manutenzione promossi da Rfi, soprattutto nella fascia notturna. (Ilgiorno)