La rapinatrice la scaraventa a terra, anziana finisce in ospedale con una frattura al femore (Di domenica 6 ottobre 2024) La rapina è avvenuta in pieno giorno, lo scorso 3 ottobre, nella zona di Centocelle a Roma. Un'anziana di 77 anni è finita in ospedale con una frattura al femore dopo essere stata aggredita alle spalle da due rapinatrici. (Fanpage)

